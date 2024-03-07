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7 марта, 19:32

Ставиский — о Костомарове: «Он вряд ли сам захочет выходить на турнир типа «Русского вызова»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратный чемпион мира в танцах на льду хореограф Максим Ставиский оценил шансы олимпийского чемпиона Романа Костомарова принять участие в соревнованиях.

«Ему тяжело пока. Он делает беговые вперед и назад, кросс-роллы, базовые элементы, пытается тройки. Но это доставляет ему нервотрепку, нет стабильности, он не чувствует автоматизма в катании. Он вряд ли сам захочет выходить на турнир типа «Русского вызова», там профессиональные спортсмены, и он чувствует, что не дотягивает. Ему как олимпийскому чемпиону будет не очень приятно, пока ему это неинтересно. Это все-таки большой турнир. Но в перспективе с его силой воли возможно все, и возвращение на такие спортивные турниры. Чего жду от фильма о Костомарове? Да хрен его знает», — сказал Ставиский.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Альбена Денькова / Максим Стависки
Роман Костомаров
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