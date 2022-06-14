Представитель России в ISU рассказал, когда российских фигуристов вернут на международные соревнования

Российский конькобежец и функционер Александр Кибалко, избранный в Совет ISU на прошедшем в Пхукете конгрессе Международного союза конькобежцев, в интервью «СЭ» заявил, что после завершения спецоперации на Украине российских спортсменов «моментально» вернут на международные соревнования.

— По каким-то подспудным признакам можно сделать вывод, что нас могут вернуть? Или надо снять розовые очки и готовиться к долгой изоляции?

— Вопрос снятия санкций даже не поднимался. Все будет зависеть от ситуации в другой стране, вы знаете ее название. Как только действия прекратятся, сразу начнется моментальный откат. Потому что все прекрасно понимают, особенно фигурная сторона, что ключевые спортсмены — российские. На них идут болельщики. Вся Азия их смотрит, японцы любят российское фигурное катание. И по финансовым отчетам львиная доля доходов азиатская, от телевидения и спонсоров. То есть ждем, — сказал Кибалко.

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