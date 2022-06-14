«Я ожидал, что будет голосование». Представитель России усомнился в легитимности отстранения фигуристов и конькобежцев на конгрессе ISU

Российский конькобежец и функционер Александр Кибалко, избранный в Совет ISU на прошедшем в Пхукете конгрессе Международного союза конькобежцев, в интервью «СЭ» рассказал о том, как принималось решение о продлении отстранения российских спортсменов.

— Для меня самый любопытный момент на конгрессе — когда продлевали отстранение российских спортсменов. Это же прошло незаметно — просто спросили, одобряет ли аудитория все коммюнике, принятые за последнее время, все промолчали, значит, одобрено. Почему никто из российских делегатов не поднял тему, хотя бы не выразил особое мнение? Все было решено заранее?

— Мне, если честно, тоже остался непонятен этот момент. Надо еще раз пересмотреть трансляцию, но если не ошибаюсь, по этому коммюнике должно было пройти голосование. И видимо, ведущие сессии специально затихарили его обсуждение, можно сказать. И раньше была такая практика — принимаем все скопом. «Да, нет? Возражения есть? Единогласно, поехали дальше». Здесь это было зажевано. Надо будет перечитать протокол, который вел секретарь конгресса. Но из трансляции слов не выкинешь, голосования не было. Вообще говоря, оно нужно было. Это вопрос очень серьезный. И его можно потом будет ставить под сомнение — не было даже как такового факта голосования, даже поднятия карточек. То есть может быть, это решение будет нелегитимным.

— То есть это обсуждается, эта тема не ушла из поля зрения?

— Конечно, я на это обратил внимание сразу. И ждал отдельного полноценного голосования по этому вопросу, если честно. А тут — хоп-хоп и все, другая повестка дня.

— Но наверное, имело смысл сразу поднимать скандал, теперь-то уже поздно.

— Действительно, когда момент уже проходит, то сложно на конгрессе к этому вернуться. Надо было заниматься представителям наших двух федераций, потому что я не мог этого сказать. Конечно, те, кому это на руку, рады были похлопать принятию этого коммюнике. Если поставили бы на четкое голосование, интересен был бы расклад.

— А почему вы не могли выступить?

— А я не уполномочен, я представляю офис ISU, так называемый office holder. И могу вставать только по своей компетенции. Если бы я там встал и сказал: «Ребята, стоп, надо по коммюнике проголосовать» — я бы ниже плинтуса там ушел сразу. Это неправильно.

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