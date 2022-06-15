Навка: «Привлечение Украиной политики в спорт — позиция слабости и агонии»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение руководства украинского спорта привлечь политику в спорт и бойкотировать международные соревнования с участием российских спортсменов.
Вчера, 14 июня, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина будет отказываться от всех международных соревнований, в которых будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.
«Бог им всем судья, — приводит слова Навки РИА «Новости Спорт». — Спорт всегда был вне политики. Привлечение Украиной политики в спорт — позиция слабости и агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно. А вовлекать спортсменов во всю эту историю — это очень низко».
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. Позднее некоторые спортсмены из России и Белоруссии получили право выступать в нейтральном статусе или под эгидой международных организаций.