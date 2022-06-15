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Сегодня, 14:25

Навка: «Привлечение Украиной политики в спорт — позиция слабости и агонии»

Навка назвала слабостью и агонией привлечение Украиной политики в спорт
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение руководства украинского спорта привлечь политику в спорт и бойкотировать международные соревнования с участием российских спортсменов.

Вчера, 14 июня, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина будет отказываться от всех международных соревнований, в которых будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

«Бог им всем судья, — приводит слова Навки РИА «Новости Спорт». — Спорт всегда был вне политики. Привлечение Украиной политики в спорт — позиция слабости и агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно. А вовлекать спортсменов во всю эту историю — это очень низко».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. Позднее некоторые спортсмены из России и Белоруссии получили право выступать в нейтральном статусе или под эгидой международных организаций.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220615/sport-1795391698.html
Фигурное катание
Татьяна Навка
МОК
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