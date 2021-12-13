Российский танцор, олимпийский чемпион в командном турнире Дмитрий Соловьев рассказал «СЭ» о своем видении конкуренции в женском одиночном катании.

— Если бы в 18 лет выиграл Олимпиаду, я бы тоже задумался, стоит ли продолжать. Но это были бы эмоции, а не мысли взрослого человека. Конкуренция у девушек сейчас высокая, и исход абсолютно непредсказуем. Я даже не назову очевидного лидера в женском одиночном, всякое может быть. Оттого и интрига.

— Но вы не удивитесь, если Камила Валиева после Олимпиады уйдет?

— Конечно, не удивлюсь. В 15 лет четверные прыгать — это какая нагрузка на детские суставы, не до конца сформированный костяк. Выдержать после этого еще четыре года — очень сложно. Всегда надо уходить на пике, тебя запомнят. Не надо пробовать высосать из пальца. Понимаю, что и в моем случае мысли такие ходят, но у меня сомнений мало — есть силы и понимание, что надо выходить и делать.

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