Российский фигурист Соловьев поддержал Коляду: «Он никому ничего не должен!»

Российский танцор, олимпийский чемпион Сочи в команде Дмитрий Соловьев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах Михаила Коляды.

— Еще про одного героя сезона хочется спросить — Михаила Коляду. Вы же говорили с ним в 2018-м на Олимпиаде. Что поменял в нем этот турнир?

— Разговаривали, конечно. Его многие тогда подстебывали. Но помню, мы с Вовой Морозовым вместе сидели, как раз прилетели со сборов в Японии, увидели Мишку, подошли к нему, сказали: «Чего ты, соберешься завтра, все будет нормально, ладно тебе». Постарались отвести его мысли от фигурного катания.

— Он был убитый?

— Конечно, очень расстроенный. Понимал, что подводит не только себя, но и тренера, всю команду. Парень он хороший, не злой, добрый. Все на него накинулись, все от него ждут. Мы понимали, что от его результата зависит и наш. Но зачем на него наезжать, его и так забили.

— Кто?

— Журналисты, кто-то из тренеров высказывался довольно остро. Хотя ему катать еще одну программу, зачем загонять в состояние полного абзаца? У нас вообще любят так — еще с детства на многих вешают рюкзачок ответственности, который с годами копится, пока все не валится. В других странах как-то по-другому.

— Советское наследие, наверное.

— Да, согласен. Ни на ком такой ответственности сейчас нет, как на нем, и он это чувствует. С таким грузом сложно себя преодолеть. У него не получается не просто так, но он выходит, работает, как все. Никто не задумывался, что люди разные бывают, по-разному реагируют? Он никому ничего не должен, в конце концов.

Да, можно выступать стабильнее, поработать с психологом. Может, специалист что-то нащупает. Но сейчас время для экспериментов прошло. Думаю, для копания в себе подходил постолимпийский сезон. Надеюсь, в Пекине произойдет его своеобразное возрождение.

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