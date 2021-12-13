Фигурист Соловьев предрек сложный период перестройки в группе Тутберидзе в случае повышения возрастного ценза

Российский танцор, олимпийский чемпион Сочи в команде Дмитрий Соловьев в интервью «СЭ» оценил, как команда Этери Тутберидзе изменит рабочий процесс в связи с возможным повышением минимального возраста в фигурном катании.

— В связи с этим классический блиц-вопрос про возрастной ценз — поднимать или нет?

— Кто заинтересован в повышении? Страны, у которых нет сильных спортсменов, как у России. Следовательно, такое возможно, если страны объединятся и скажут: «Нам надоело, что русские постоянно все увозят, мы тоже хотим в празднике поучаствовать». После 18 лет побеждать сложнее.

— Команда Тутберидзе адаптировалась к перестановке прыжков по программе, ввела четверные, которые позволяют выигрывать. Думаете, перенастроить пик формы с 15 лет на 17 — это даже для них слишком глобально?

— Это очень сложно. Налаженный процесс в группе Этери много лет доказывает, что это рабочая схема. Сейчас все поменять — это как в механизме: можно гайку сменить, и все пойдет не так. В 15 ты кайфуешь, не понимаешь, что вокруг, радуешься, что все получается, сил много. В 18 ты чувствуешь груз ответственности, по-другому начинаешь думать, и когда процесс запущен, становится намного сложнее и психологически, и физически. Это два разных человека в разных условиях.

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