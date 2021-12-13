Соловьев: «Загитова красиво выиграла Олимпиаду. Другие о ее достижениях могут только мечтать»
Фигурист Соловьев рассказал, что думает о достижениях Алины Загитовой
14:35
Российский танцор, олимпийский чемпион Сочи в команде Дмитрий Соловьев в интервью «СЭ» назвал красивой победу Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
- А вы с Алиной Загитовой на «Ледниковом» не советовались на эту тему? Пример фигуристки, ушедшей на пике. Хотя она приостановила карьеру, а не ушла, да.
— Мы как-то не обсуждаем спорт. Она ушла, вернее, приостановила карьеру после побед на Олимпиаде и чемпионате мира. Она очень красиво выиграла Олимпиаду, я был там, видел это. Другие могут о ее достижениях только мечтать.
В 2019 году Загитова объявила о приостановлении карьеры. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
Полностью интервью с Дмитрием Соловьевым читайте на сайте «СЭ»
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