Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:30

Российский фигурист рассказал, как Траньков помог ему сменить гражданство на филиппинское

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигурист сборной Филиппин Александр Коровин в интервью «СЭ» рассказал о решении поменять спортивное гражданство. Коровин выступал в России до 2021 года, но затем неожиданно стал филиппинцем и начал выступать в паре с Изабеллой Гомес.

— Могу с самого начала могу рассказать. Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас все время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе все заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался. Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой [Тарасова с Морозовым] я написал Максу Транькову. Поздравил его с чемпионским титулом в роли тренера, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Мариной Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

— Так, а филиппинцы тут при чем? Ты приехал во Флориду, а там филиппинцы в нарды играют?

— Белла как раз из Флориды, и она искала партнера. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря — вообще ни с кем. С танцорами, — сказал Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Максим Траньков
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скобрев: «Костомаров часто приходит в сознание, но говорить толком не может»

Российский фигурист рассказал, как участвовал в чемпионате Филиппин
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости