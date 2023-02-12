Российский фигурист рассказал, как Траньков помог ему сменить гражданство на филиппинское

Фигурист сборной Филиппин Александр Коровин в интервью «СЭ» рассказал о решении поменять спортивное гражданство. Коровин выступал в России до 2021 года, но затем неожиданно стал филиппинцем и начал выступать в паре с Изабеллой Гомес.

— Могу с самого начала могу рассказать. Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас все время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе все заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался. Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой [Тарасова с Морозовым] я написал Максу Транькову. Поздравил его с чемпионским титулом в роли тренера, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Мариной Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

— Так, а филиппинцы тут при чем? Ты приехал во Флориду, а там филиппинцы в нарды играют?

— Белла как раз из Флориды, и она искала партнера. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря — вообще ни с кем. С танцорами, — сказал Коровин.

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