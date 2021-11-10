Российский фигурист, перешедший в сборную США, оценил хореографию Глейхенгауза

Фигурист Артур Дмитриев в разговоре с «СЭ» признался, что в нынешнем фигурном катании не хватает свободы, а также высказал свое мнение о хореографии Даниила Глейхенгауза.

— В России по титулам, наверное, один из лучших хореографов — Даниил Глейхенгауз. И о его хореографии иногда говорят, особенно иностранцы, что она как на поток поставлена.

— Хореография для девочек у него, мне кажется, хорошая. Что касается потока... Если это работает, зачем менять? Это всегда риски, сложная работа. Когда это перестанет работать, уверен, они перестроят и сделают как нужно, по-другому. Хорошо это или плохо — не имеет смысла рассматривать. Это приносит результат.

— Вы необычный фигурист — прыгали четверной аксель, каскад лутц + флип. Нет ощущения, что фигурное катание сейчас зарегулировано? Не хватает нестандартных фишек?

— Честно, есть такое. Раньше много заточек делалось под уникальность хореографии, было больше свободы. Сейчас это проявляется меньше. Хотелось бы больше свободы, креативности. Прыжки — это здорово, прыгать нужно, но хочется увидеть уникальность скольжения, фишечки вот эти. Мне как опытному спортсмену, видевшему многое, этого не хватает.

— Это в России так или общая тенденция?

— По всему миру так. Я бы посмотрел, как сейчас вышел бы Канделоро с шоу-программой, с переодеваниями. Купил бы билет хоть завтра. Вот это хочется увидеть.

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