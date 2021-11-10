29-летний российский фигурист Артур Дмитриев рассказал, что готов проконсультировать Алину Загитову и Евгению Медведеву по теме возвращения в спорт. В интервью «СЭ» спортсмен объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва.

— Мне самому интересно, что получится. Безумно! Тем более у меня на это уже другой, взрослый, понимающий взгляд. Самому хочется сделать работу, а вам всем, наверное, интересно будет понаблюдать.

— Есть какая-то планка в голове — до 35, 40 лет реально соревноваться?

— Мы сами устанавливаем это ограничение. Главное — здоровье и желание. Если они есть — почему нет?

— Ваш пример дает надежду болельщикам Загитовой и Медведевой, что они тоже вернутся?

— Приятно, что вы сравниваете меня с такими личностями, как Загитова и Медведева. Вопрос к ним, если у них будет желание — пусть примут решение. Могут мне набрать, я проконсультирую. (Смеется.)

Полностью интервью с Артуром Дмитриевым можно прочитать здесь