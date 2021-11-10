Российская фигуристка Майя Хромых поделилась мнением о выступлении на первом в карьере взрослом этапе «Гран-при».

«Мне очень понравилось выступать — тепло принимали, организация на высшем уровне, так что я рада, что побывала на таком старте. Самые яркие эмоции, наверное, были уже после произвольной программы, когда поняла: ну вот, все закончилось. Хотела здесь сделать все, что умею, но не все получилось. Не получился риттбергер в произвольной программе, чуть отпустила себя на заходе, потеряла равновесие, не села в ноги, в результате без идеи пошла на прыжок. Плюс дорожки — что в короткой, что в произвольной программах не лучшим образом сделала. Буду работать», — приводит слова Хромых ТАСС.

В текущем сезоне Хромых победила в турнире Budapest Trophy в Венгрии и заняла второе место на этапе серии «Гран-при» в Италии.