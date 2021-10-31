Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась про выступление Макара Игнатова в произвольной программе на этапе «Гран-при» Канады.

«Самая серьезная ошибка была на самом первом элементе. Дальше — все более менее. Как это работает? Очередное доказательство, что лед скользкий. Макар — компонентный фигурист. У него широкое катание, он заполняет собой все пространство ледовой арены. Это очень зрелищно и красиво», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Игнатов упал с четверного риттбергера, затем сделал четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, приземлил тройной аксель со степ-аутом, прыгнул каскад тройной флип+двойной тулуп и каскад тройной риттбергер+ойлер+двойной сальхов.

Спортсмен набрал за произвольную программу 154,38 балла (244,17 по сумме).