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28 ноября, 23:10

Фигуристка Яметова включила программу Валиевой в тройку лучших в сезоне-2023/24

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Вероника Яметова назвала лучшие программы в женском одиночном катании в нынешнем сезоне.

«Смотрю и мировые Гран-при, и российские. В основном — девочек и иногда мальчиков. Из программ мне очень нравится короткая у Аделии Петросян под Майкла Джексона — захватывает дух. Она ей очень подходит по темпераменту, как мне моя произвольная. Еще очень люблю произвольную Ани Фроловой, она живет этой программой, и видно, как она ей нравится. И произвольная программа Камилы Валиевой тоже», — цитирует Яметову Sport24.

17-летняя Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

До этого на этапе «Гран-при России» в Казани Валиева показала итоговый четвертый результат.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-600095-figuristka-yametova-vklyuchila-programmu-valiyevoy-v-troyku-luchshikh-v-sezone-202324
Вероника Яметова
Камила Валиева
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