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Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию

13:59
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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за Италию.

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Когана.

19-летняя Талалайкина становилась бронзовым призером Кубка России в 2020 году. В прошлом сезоне спортсменка заняла 9-е место на чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211226/talalaykina-1765536906.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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