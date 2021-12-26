Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за Италию.

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Когана.

19-летняя Талалайкина становилась бронзовым призером Кубка России в 2020 году. В прошлом сезоне спортсменка заняла 9-е место на чемпионате России.