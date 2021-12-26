Тарасова считает, что российские фигуристки смогут занять весь пьедестал на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на объявленный состав сборной России на Чемпионат Европы в Эстонии по фигурному катанию.

«А кто должен был еще войти в состав на чемпионат Европы? Это первое, второе и третье место чемпионата России. Здесь все справедливо. Соревнования проводятся для отбора. Никого другого не могли взять. Вместо третьей фигуристки брать пятую? Для этого турниры и проводятся, чтобы первые три места представляли нашу страну на чемпионате Европы», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Заслуженный тренер СССР также поделилась мнением о том, смогут ли российские фигуристки занять три первых места на грядущем турнире

«Думаю, что наши фигуристки вполне могут занять весь пьедестал на Чемпионате Европы», — добавила Тарасова.

Напомним, что в состав сборной России на чемпионат Европы по женскому фигурному катанию вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева осталась в запасе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплекте «Тондираба».