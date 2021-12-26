Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смену спортивного гражданства фигуристки Марии Талалайкиной.

«Видимо, есть причины, которые связаны с ее уходом. Обидно, если они меркантильные. Хочу напомнить, что Мария стала известной спортсменкой благодаря тем усилиям, которые в нее вкладывала наша страна. К сожалению, это факт, что люди могут менять спортивное гражданство. Мы принимаем тоже спортсменов из других стран. Хотелось бы, чтобы наши тренера и федерации ориентировались в этом.

Не хотелось, чтобы мы вкладывали силы в человека, надеялись на него, а он убегал бы за лучшей долей в другую страну. Выбор в сторону Италии был выбран не по большой любви, а из-за денег, к сожалению. Печально, что мы вкладывали народные усилия, чтобы человек променял свою родину на деньги!", — сказал Милонов «СЭ».

Отметим, что ранее тренеры Талалайкиной сообщали, что она не обсуждала с ними свой переход в другую сборную и прекращение сотрудничества. Также гендиректор ФФККР Александр Коган заявлял о том, что ФФККР не давала Марии разрешение на переход. С недавнего времени любой спортсмен, выступавший последние два сезона на чемпионате или первенстве страны, не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией.