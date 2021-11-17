Российская фигуристка описала тренировки у Тутберидзе: «Будто бросили в море среди акул»

Российская фигуристка, призерка чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая в разговоре «СЭ» рассказала об ощущениях от тренировок с Этери Тутберидзе.

— Можно ли в наших реалиях продлить карьеру, особенно в «Хрустальном»?

— Опять же, все индивидуально. Кому-то проще быть одной в группе. Я была одна и тянула за собой всех остальных. Мне Царева всегда говорила: «Ты им подаешь пример!» А есть, как у Этери Георгиевны. Я когда выходила с ней на лед — благо у меня были такие тренировки — чувствовала себя среди акул. Будто тебя бросают в море. Тебе страшно что-либо сделать не так. Кому-то это подходит, нужна постоянная гонка, а у других лучше получается самому себя мотивировать.

— Но подъехать к ней поговорить вы могли, диалог имел место?

— Нет, нет, с Этери Георгиевной я не разговаривала. У меня мой тренер же был на льду.

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