Погорилая прокомментировала травму Усачевой: «Тутберидзе делает свою работу»

Российская фигуристка Анна Погорилая в интервью «СЭ» высказала свое мнение о травме фигуристки «Хрустального» Дарьи Усачевой. По ее мнению, вины Этери Тутберидзе в произошедшем нет.

— Вы бы не обвиняли Тутберидзе и штаб в травмах Усачевой, Трусовой и других?

— Это спорт. Не бывает без травм. Обвинять кого-то? Этери Тутберидзе делает свою работу, спортсмен — свою. От таких ситуаций никто не застрахован. Да и большой спорт вообще не про здоровье, все это понимают.

— Если в целом, травма спортсмена — ошибка тренера?

— Это общая работа все-таки. Может, спортсмен что-то сделал вне тренировки. Или несчастные случаи тоже бывают. А некоторые фигуристы не говорят о своих болях и продолжают работать. Или где-то, наоборот, недорабатывают. Мы не можем знать наверняка, никто вам этого не скажет. Только предполагать.

Полностью интервью с Анной Погорилой читайте скоро на сайте «СЭ»