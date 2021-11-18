«С живодерством надо бороться». Загитова отреагировала на зверское убийство кота в Северодвинске
06:07
Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на зверское убийство кота в Северодвинске. 19-летняя фигуристка сделала репост сообщения об этом от команды волонтеров, которые спасают животных.
«Я считаю, что с живодерством надо бороться», — написала Загитова с плачущим и гневным эмодзи.
В Северодвинске многодетная мать и ее сожитель насмерть замучили кота Кузю. При этом видео своих издевательств над животным они выкладывали в Интернет.
Напомним, Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.
Загитова отреагировала на зверское убийство кота в Северодвинске. Фото Instagram
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