«С живодерством надо бороться». Загитова отреагировала на зверское убийство кота в Северодвинске

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на зверское убийство кота в Северодвинске. 19-летняя фигуристка сделала репост сообщения об этом от команды волонтеров, которые спасают животных.

«Я считаю, что с живодерством надо бороться», — написала Загитова с плачущим и гневным эмодзи.

В Северодвинске многодетная мать и ее сожитель насмерть замучили кота Кузю. При этом видео своих издевательств над животным они выкладывали в Интернет.

Напомним, Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.