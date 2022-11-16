Медведева опубликовала фото с медалями: «20 лет на льду. Звучит красиво»

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в Telegram-канале, в котором показала фотографию с завоеванными за карьеру медалями.

«20 лет на льду. В 3 года я встала на коньки. В свои почти 23 я так же на льду. Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю. 20 лет на льду... звучит красиво», — написала Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).