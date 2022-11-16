Авербух объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира по футболу

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух в интервью «СЭ» объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира по футболу в Катаре.

— Будете смотреть чемпионат мира по футболу? За кого болеете?

— Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне не интересно, когда не играют наши ребята. Мне не интересно смотреть и Лигу чемпионов, и все остальное при отсутствии наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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