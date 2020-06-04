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Российская фигуристка Медведева нарисовала американскую актрису Зендаю

16:30
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала серию новых сторис в Instagram. 20-летняя россиянка показала подписчикам свою картину с американской актрисой Зендаей.

23-летняя Зендая известна по ролям в серии фильмов «Человек-паук», сериала «Эйфория» и других картин.

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