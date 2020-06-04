Российская фигуристка Медведева нарисовала американскую актрису Зендаю
16:30
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала серию новых сторис в Instagram. 20-летняя россиянка показала подписчикам свою картину с американской актрисой Зендаей.
23-летняя Зендая известна по ролям в серии фильмов «Человек-паук», сериала «Эйфория» и других картин.
Фигуристка Медведева нарисовала актрису Зендаю pic.twitter.com/cFoB0xcUaS— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 4, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...