Российская фигуристка Медведева нарисовала американскую актрису Зендаю

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала серию новых сторис в Instagram. 20-летняя россиянка показала подписчикам свою картину с американской актрисой Зендаей.

23-летняя Зендая известна по ролям в серии фильмов «Человек-паук», сериала «Эйфория» и других картин.