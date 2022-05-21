«Аквалангистки». Туктамышева показала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе
Туктамышева опубликовала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в соцсети показала фотографию с отдыха. Спортсменка отдыхает вместе с фигуристкой Евгенией Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым.
На фото девушки позируют в снаряжении для дайвинга.
«Аквалангистки», — подписала фото Туктамышева.
Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева.
Соцсети
Тарасова и Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь местным фигуристам. Туктамышева пропустила Игры, не отобравшись на них по итогам чемпионата России-2022.
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