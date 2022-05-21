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Сегодня, 15:33

«Аквалангистки». Туктамышева показала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе

Туктамышева опубликовала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в соцсети показала фотографию с отдыха. Спортсменка отдыхает вместе с фигуристкой Евгенией Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым.

На фото девушки позируют в снаряжении для дайвинга.

«Аквалангистки», — подписала фото Туктамышева.

Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева. Фото Соцсети
Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева.
Соцсети

Тарасова и Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь местным фигуристам. Туктамышева пропустила Игры, не отобравшись на них по итогам чемпионата России-2022.

Евгения Тарасова
Елизавета Туктамышева
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