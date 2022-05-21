«Аквалангистки». Туктамышева показала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе

Туктамышева опубликовала фото с Евгенией Тарасовой на отдыхе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в соцсети показала фотографию с отдыха. Спортсменка отдыхает вместе с фигуристкой Евгенией Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым.

На фото девушки позируют в снаряжении для дайвинга.

«Аквалангистки», — подписала фото Туктамышева.

Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева. Соцсети