«Какая кошечка, вот это гибкость». Загитова выложила новое видео с тренировки в Москве
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале выложила новое видео с тренировки в Москве.
В комментариях под видео болельщики восхитились прокатом фигуристки:
«Какая кошечка, вот это гибкость», — говорится в одном из них.
«Безумие», — написала подписчица.
«Алина- ОГОНЬ», — отметили в комментариях.
«Алина, твой номер с огнем просто восхитителен», — добавила поклонница Загитовой.
15 и 16 апреля в Москве прошло шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой.
Загитова выступила с новым показательным номером, который был поставлен под живое исполнение песни «Can't Help Falling in love» певицы Дианы Анкудиновой. В конце на руке у фигуристки зажегся огонь.
Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.