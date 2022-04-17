«Какая кошечка, вот это гибкость». Загитова выложила новое видео с тренировки в Москве

Загитова выложила новое видео с тренировки в Москве

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале выложила новое видео с тренировки в Москве.

В комментариях под видео болельщики восхитились прокатом фигуристки:

«Какая кошечка, вот это гибкость», — говорится в одном из них.

«Безумие», — написала подписчица.

«Алина- ОГОНЬ», — отметили в комментариях.

«Алина, твой номер с огнем просто восхитителен», — добавила поклонница Загитовой.

15 и 16 апреля в Москве прошло шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой.

Загитова выступила с новым показательным номером, который был поставлен под живое исполнение песни «Can't Help Falling in love» певицы Дианы Анкудиновой. В конце на руке у фигуристки зажегся огонь.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.