Ренат Лайшев прокомментировал падение фигуриста Семененко на шоу

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу высокой сложности элементов, которые фигуристы исполняют на коммерческих шоу.

«Во всех видах спорта идет усложнение. Даже если брать игровые виды, тоже все прогрессирует. Конечно, хочется пожелать осторожности, внимательности и чуткости со стороны тренеров. Но спортсменов не остановить. Они всячески будут стремиться выполнять эти элементы. Шоу тем и привлекает, что там более свободный доступ.

Возьмем тот же цирк, где есть элементы на грани фола, где весь зал вздрагивает и замирает. И в фигурном катании та же работа на зрителя идет, желание прославиться, сделать то, что другие не могут. К сожалению, травматизм во всех видах спорта неизбежен. Уровень спорта растет, на шоу мы тоже это видим. Вчера произошел несчастный случай", — цитирует Лайшева «РБ Спорт».

Шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

По итогам обследования у спортсмена выявили сотрясение мозга.