Плющенко: «Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» заявил, что перед фигуристом Евгением Семененко будут выполнены все финансовые обязательства.

«Дело случая. Все падают, все проходили через это. Если бы он упал на тренировке, никто бы не знал об этом. На тренировках тоже бывают падения. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт. Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался. Конечно», — сказал Плющенко «СЭ».

Но шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

По итогам обследования у спортсмена выявили сотрясение мозга.