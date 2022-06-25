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Сегодня, 14:45

Загитова рассказала, когда начала заниматься боксом

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Алина Загитова перед тренировкой с известным боксером Олегом Саитовым рассказала, что начала проводить боксерские тренировки около полутора месяцев назад.

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится сегодня, 25 июня, в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.

Ранее планировалось, что соперником Загитовой станет олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за травмы.

Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
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