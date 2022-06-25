Загитова и Саитов провели мастер-класс по боксу

Фигуристка Алины Загитовой и боксер Олег Саитов в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» провели мастер-класс по боксу. Спортсмены отработали «двоечку» и другие базовые элементы боксерской техники.

Видео мастер-класса от Загитовой и Саитова:

Изначально на ринг с Загитовой должен был выйти другой боксер Альберт Батыргазиев, а некоторые СМИ называли это мероприятие «боем». Но Батыргазиеа снялся с боя из-за травмы, вместо него был заявлен Саитов.