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Сегодня, 14:56

Загитова и Саитов провели мастер-класс по боксу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Фигуристка Алины Загитовой и боксер Олег Саитов в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» провели мастер-класс по боксу. Спортсмены отработали «двоечку» и другие базовые элементы боксерской техники.

Видео мастер-класса от Загитовой и Саитова:

Изначально на ринг с Загитовой должен был выйти другой боксер Альберт Батыргазиев, а некоторые СМИ называли это мероприятие «боем». Но Батыргазиеа снялся с боя из-за травмы, вместо него был заявлен Саитов.

Бокс
Фигурное катание
Александр Саитов
Алина Загитова
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