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Фигурное катание

Сегодня, 14:39

Загитову представили как Камилу Валиеву на боксерском поединке в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сегодня, 25 июня, проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. Отмечатеся, что организаторы перепутали имя девушки и представили ее как Камила Валиева.

Спарринг-шоу между 20-летней Загитовой и 48-летним боксером состоится в ближайшие минуты в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.

Фигурное катание
Алина Загитова
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