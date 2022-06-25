Загитову представили как Камилу Валиеву на боксерском поединке в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сегодня, 25 июня, проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. Отмечатеся, что организаторы перепутали имя девушки и представили ее как Камила Валиева.

Спарринг-шоу между 20-летней Загитовой и 48-летним боксером состоится в ближайшие минуты в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.