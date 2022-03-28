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28 марта, 21:52

Алина Загитова показала большие букеты цветов после Кубка Первого канала

Алина Загитова опубликовала видео с огромными букетами цветов
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала букеты цветов, которые ей подарили поклонники после Кубка Первого канала в Саранске.

Видео спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

В этом году Загитова была на турнире в качестве ведущей. Победила команда Анны Щербаковой «Красная машина», набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Загитова была капитаном «Красной машины» на предыдущем турнире.

Фигурное катание
Алина Загитова
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