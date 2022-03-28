Алина Загитова показала большие букеты цветов после Кубка Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала букеты цветов, которые ей подарили поклонники после Кубка Первого канала в Саранске.

Видео спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

В этом году Загитова была на турнире в качестве ведущей. Победила команда Анны Щербаковой «Красная машина», набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Загитова была капитаном «Красной машины» на предыдущем турнире.