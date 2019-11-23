Фигурное катание
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Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при»

12:47
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Российские спортсменки одержали победы на всех этапах серии «Гран-при» по фигурному катанию. Последний, шестой этап, который проходил в японском Саппоро, выиграла Алена Косторная. Она же была первой на этапе в Гренобле.

Анна Щербакова показала лучший результат на первом и четвертом этапах: в Лас-Вегасе и Чунцине соответственно.

Наконец, Александра Трусова была лучшей на этапах в Келоуне и Москве.

Отметим, что все фигуристки являются ученицами Этери Тутберидзе.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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