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«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди

14:15
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новый пост. Девушка выложила снимок в черном обтягивающем боди.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Подписчики оценили новую фотографию спортсменки.

«Роскошная, глаз не оторвать!».

«Wow. Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества. Наша любимая Алинушка».

«Загитова — королева всего мира».

«Алина, ты сногсшибательна».

«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой».

«Девочка выросла».

«Любимая фигуристка, олимпийская чемпионка! Обожаю!»

«Красавица наша! Мировой люксовый бренд».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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