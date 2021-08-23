«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди
14:15
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новый пост. Девушка выложила снимок в черном обтягивающем боди.
Подписчики оценили новую фотографию спортсменки.
«Роскошная, глаз не оторвать!».
«Wow. Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества. Наша любимая Алинушка».
«Загитова — королева всего мира».
«Алина, ты сногсшибательна».
«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой».
«Девочка выросла».
«Любимая фигуристка, олимпийская чемпионка! Обожаю!»
«Красавица наша! Мировой люксовый бренд».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
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