«Роскошная, глаз не оторвать!» Алина Загитова опубликовала фото в обтягивающем черном боди

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новый пост. Девушка выложила снимок в черном обтягивающем боди.

Подписчики оценили новую фотографию спортсменки.

«Роскошная, глаз не оторвать!».

«Wow. Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества. Наша любимая Алинушка».

«Загитова — королева всего мира».

«Алина, ты сногсшибательна».

«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой».

«Девочка выросла».

«Любимая фигуристка, олимпийская чемпионка! Обожаю!»

«Красавица наша! Мировой люксовый бренд».