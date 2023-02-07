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Сегодня, 10:30

Источник: Костомарову ампутировали стопу на левой ноге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 45-летнему фигуристу прооперировали обе ноги, с одной из них удалось убрать некроз на пятках и части стопы. Зона поражения на второй ноге оказалась больше, по итогу врачи полностью ампутировали Костомарову голеностоп.

В данный момент спортсмен находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством. Врачи берут у Костомарова анализы каждый час и делают регулярные перевязки.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

Роман Костомаров. Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация пальцев? Что происходит со здоровьем Романа

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1073566-kostomarovu-amputirovali-stopu-na-odnoi-noge
Фигурное катание
Роман Костомаров
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