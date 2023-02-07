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Сегодня, 09:50

Роднина о премии ISU Skating Awards-2023: «Посмотрите по титулам, увидите политику или нет?»

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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Анна Щербакова не победила в премии ISU Skating Awards.

«Посмотрите по титулам, увидите политику или нет? Посмотрите по количеству результатов, по баллам, количеству титулов, каких-то сложных элементов», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Щербакова попала в тройку номинантов на премию ISU «Самый ценный фигурист», но не получила приглашения на саму церемонию, которая состоялась в Цюрихе (Швейцария) 5 февраля. Премию вручили американцу Нэтану Чену из США.

В 2022 году Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине (Китай). Также российская фигуристка является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) и победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова. Главная премия ISU ушла американцу Чену. Щербакову не пригласили, чтобы не обижать?

Фигурное катание
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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