Роднина о премии ISU Skating Awards-2023: «Посмотрите по титулам, увидите политику или нет?»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Анна Щербакова не победила в премии ISU Skating Awards.

«Посмотрите по титулам, увидите политику или нет? Посмотрите по количеству результатов, по баллам, количеству титулов, каких-то сложных элементов», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Щербакова попала в тройку номинантов на премию ISU «Самый ценный фигурист», но не получила приглашения на саму церемонию, которая состоялась в Цюрихе (Швейцария) 5 февраля. Премию вручили американцу Нэтану Чену из США.

В 2022 году Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине (Китай). Также российская фигуристка является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) и победительницей командного чемпионата мира (2021).