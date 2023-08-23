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Сегодня, 16:59

Журова призвала оштрафовать Загитову за проезд на красный свет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала нашумевшее видео, на котором видно, как фигуристка Алина Загитова проезжает за рулем автомобиля на зеленый свет светофора для пешеходов.

«Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — приводит слова Журовой matchtv.ru.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Источник: matchtv.ru
Фигурное катание
Алина Загитова
Светлана Журова
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