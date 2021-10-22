Тарасова отреагировала на информацию об отсутствии виз у российских фигуристов перед «Гран-при Канады»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что у нескольких российских фигуристок не готовы визы в Канаду.

Сообщалось, что в числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

«Это полнейшее безобразие. Я такой же человек, как и вы, и тоже не понимаю, почему произошла такая ситуация. Я считаю, что это просто безобразие.

Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и не теребили их каждый день. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. К сожалению, мы не знаем порядок выдачи виз.

Я не знаю, как это возможно, просто не представляю. Всю страну оставили без виз и без соревнований. Не выдали визы и москвичам, и петербуржцам. Мне интересно, понимают ли те, кто выдают визы, что они делают. Мне кажется, что не совсем. Они не просто кому-то не выдают визы, а срывают соревнования», — передает слова Тарасовой «Матч ТВ».