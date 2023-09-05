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Сегодня, 22:35

Результаты первенства Москвы по фигурному катанию могут быть пересмотрены

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Катание на коньках.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как подсчитал «СЭ», результаты завершившегося во вторник юниорского первенства Москвы, возможно, были подведены с ошибкой в протоколах, которая решила судьбу серебряной медали.

Произвольную программу и серебро на турнире выиграла Алина Принева из ЦСКА, набрав 212,14 балла и уступив менее балла армейке Милане Лебедевой (213,03). Однако судя по протоколам, Принева сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами. Правило 612 ISU гласит: «Из всех тройных и четверных прыжков только два (2) могут быть исполнены дважды».

Если протоколы пересмотрят и лутц Приневой обнулят, она как минимум уступит вторую позицию Маргарите Базылюк из «Хрустального» (209,34). Награждение уже прошло, Приневой вручили серебро.

Корреспондент «СЭ» направил запрос в Федерацию фигурного катания Москвы и главному судье соревнований Александру Честных. Честных ответил, что «вопрос решается, официально решение будет объявлено завтра [в среду]».

Фигурное катание
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