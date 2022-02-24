Ренат Лайшев поздравил Этери Тутберидзе с днем рождения

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил Этери Тутберидзе с днем рождения. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.

«Уважаемая Этери Георгиевна! Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вы сегодня получаете. Вы уникальная женщина, красивая, талантливая, умная, успешная. Весь мир восхищается программами и результатами ваших воспитанников на протяжении многих лет!

Желаю вам огромного счастья, больше времени проводить с семьей, любимыми и дорогими людьми, продолжать получать удовольствие от работы! И преодолевать все преграды с высоко поднятой головой! Пусть все невзгоды останутся позади.

Еще раз поздравляю с выдающимся результатом на Олимпийских играх в Пекине! Преклоняюсь перед вашим талантом. Впереди много новых побед!» - написал Лайшев.

Этери Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катаниях. Она подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.