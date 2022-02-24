Шаботова: «Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны»

Фигуристка Анастасия Шаботова сообщила о том, что она с семьей в срочном порядке пытается покинуть Украину.

«Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны. Спасибо за переживания», — ответила Шаботова в переписке с японской болельщицей.

Шаботова тренировалась в Москве, но с 2019 года представляет Украину.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.