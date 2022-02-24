Жулин поздравил Этери Тутберидзе с 48-летием

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поздравил тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.

«Этери, с днем рождения! Новых побед», — написал Жулин.

Сторис Александра Жулина. Фото Instagram

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.