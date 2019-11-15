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Реакция Тутберидзе на падение Трусовой перед прокатом короткой программы и не только

15 ноября 2019, 23:11
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Тренер Этери Тутберидзе спокойно реагировала на прокат своей ученицы Александры Трусовой в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Перед выступлением фигуристка допустила курьезное падение, что вызвало у специалиста и хореографа группы Даниила Глейхенгауза улыбку.

Трусова начала прокат с двойного акселя, затем исполнила тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Обычно фигуристка исполняла более сложный каскад — тройной лутц+тройной риттбергер.

Она набрала за свой прокат 74,21 балла и занимает второе место после короткой программы.

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