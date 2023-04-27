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Сегодня, 14:09

Реабилитолог оценил шансы Костомарова восстановиться после болезни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Реабилитолог Константин Терновой высказался о восстановлении прославленного российского фигуриста Романа Костомарова после тяжелой болезни.

«Реабилитация такого пациента — очень трудный и долгий процесс. Основные сложности в реабилитации могут быть по следующим направлениям. Первое — психологическое состояние. Это шок, непонимание своего нынешнего физиологического состояния и самоощущения. С этим нужно работать очень тщательно и на продолжительной основе. Второе — истощение организма. У Романа были поражено большое количество жизненно важных органов. У него функциональная недостаточность органов и систем. Все внутренние резервы исчерпаны, органы повреждены как функционально, так и структурно за счет гнойных процессов. Третье — нарушение опорно-двигательной системы. Насколько нам известно, именно это сейчас беспокоит Романа», — приводит слова Тернового Sport24.

Он также заявил, что проблемы могут быть в местах заживления после ампутаций. По его словам, нужно учитывать, что ампутируют конечности вместе с частью нервной системы, поэтому нервная система должна адаптироваться к новым условиям, что происходит не так быстро.

«Далее устанавливается культя, но она не предназначена для того, чтобы делать с ней активности. Она устанавливается для операции под протез. Культя — это не та вещь, которая поможет вернуть хоть какую-то активную деятельность опорно-двигательного аппарата. Сначала она должна зажить и даже после всех процедур могут произойти другие проблемы. Думаю, еще три месяца займет реабилитация Романа до установки протезов. Тут нет страховки, реабилитологи попытаются вернуть хоть в каком-то виде состояние организма Роману, но никто точно ничего не скажет даже после завершения всех восстановительных процедур», — добавил Терновой.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию. Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-27-reabilitolog-otsenil-shansy-kostomarova-vosstanovitsya-posle-strashnoy-bolezni
Фигурное катание
Роман Костомаров
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