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Сегодня, 14:40

Ягудин поделился мнением относительно наполнения будущего сезона в фигурном катании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в Сочи поделился мнением относительно наполнения будущего сезона в российском фигурном катании.

«Тех соревнований, которые проходили в прошлом сезоне, в новом году для наших спортсменов будет абсолютно достаточно. Конечно, лишним что-то новое никогда не будет, но у всех достаточно плотный график. Только разве что по весне становится легче, а во второй половине года 6 этапов Гран-при, финал — это соревнования практически каждую неделю. Если бы я был действующим спортсменом, это было бы приличное количество. Медийная лига в фигурном катании? Сейчас идут разговоры по поводу битвы школ. В Москве есть противостояние «Хрустального» Этери с другой школой. В тех же США, где я жил раньше, очень сильно развит студенческий спорт, колледжи и университеты соревнуются между собой. Лишним такой формат точно не будет. Попробовать можно. Только не понимаю, будет ли это интересно зрителям. И так очень много показывают, да и у нас есть «Ледниковый период» — там люди, которые никогда не катались, блогеры, футболисты, хоккеисты могут себя попробовать», — приводит слова Ягудина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-27-yagudin-mediynaya-liga-v-figurnom-katanii-mozhno-poprobovat
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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