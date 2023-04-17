Костомарова ждет несколько операций перед протезированием
Источник сообщил, что российскому фигуристу Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще не скоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию.
Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.
Источник: https://tass.ru/sport/17538813
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