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Сегодня, 17:55

Радионова заявила, что с удовольствием смотрела бы любой формат шоу Тарасовой на YouTube

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова отреагировала на решение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.

«Мне кажется, что у Тарасовой точно бы получилось создать свое шоу на YouTube. Татьяна Анатольевна — настоящий профессионал своего дела. Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Если смотреть на ее опыт, величину и значимость, то тяжело найти авторитетнее человека в фигурном катании. Любой формат я бы смотрела с удовольствием. Мне точно было бы интересно следить за выпусками. У нее бы все получилось — она очень креативная. Мнение Тарасовой очень весомое в фигурных кругах. Я вообще очень люблю, когда она комментирует. Татьяна Анатольевна ведь не просто комментирует, а именно погружается туда полностью. Будто в момент проката вместе с ней переживаешь все эмоции. И сама чувствуешь то, что чувствует она во время выступления. Так все эмоционально, что просто не можешь остаться равнодушным», — приводит слова Радионовой «Чемпионат».

Тарасова является членом жюри шоу «Ледниковый период».

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5025507-elena-radionova-s-udovolstviem-smotrela-by-lyuboj-format-shou-tarasovoj-na-youtube.html
Фигурное катание
Елена Радионова
Татьяна Тарасова
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