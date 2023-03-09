Радионова заявила, что с удовольствием смотрела бы любой формат шоу Тарасовой на YouTube

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова отреагировала на решение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.

«Мне кажется, что у Тарасовой точно бы получилось создать свое шоу на YouTube. Татьяна Анатольевна — настоящий профессионал своего дела. Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Если смотреть на ее опыт, величину и значимость, то тяжело найти авторитетнее человека в фигурном катании. Любой формат я бы смотрела с удовольствием. Мне точно было бы интересно следить за выпусками. У нее бы все получилось — она очень креативная. Мнение Тарасовой очень весомое в фигурных кругах. Я вообще очень люблю, когда она комментирует. Татьяна Анатольевна ведь не просто комментирует, а именно погружается туда полностью. Будто в момент проката вместе с ней переживаешь все эмоции. И сама чувствуешь то, что чувствует она во время выступления. Так все эмоционально, что просто не можешь остаться равнодушным», — приводит слова Радионовой «Чемпионат».

Тарасова является членом жюри шоу «Ледниковый период».