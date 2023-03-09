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Сегодня, 19:05

Крылова рассказала о последствиях повышенного внимания к Кагановской и Ангелополу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова рассказала о последствиях повышенного внимания к паре.

«Боюсь, что с этим мы пока еще не справились, продолжаем бороться. Речь не идет о какой-то звездной болезни. Но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать. Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать. Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз все так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то еще?» —приводит слова Крыловой RT.

В финале «Гран-при России» Кагановская и Ангелопол стали первыми, набрав в сумме 203,65 балла.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1121220-krylova-kaganovskaya-angelopol
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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