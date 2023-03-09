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Сегодня, 17:15

Жулин — о словах канадской фигуристки: «Поступок Тессы Вирту ее не красит»

Жулин отреагировал на заявление Вирту о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление канадской фигуристки Тессы Вирту, выступившей против участия российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Хорошая новость в том, что федерация выступила за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов. Поступок Тессы Вирту ее не красит. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики, как это было всегда», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Олимпиада 2024 года пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

Александр Жулин
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