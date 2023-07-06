Радионова о выписке Костомарова из больницы: «Рома — герой и боец. Его сила духа поражает!»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Рома — герой и боец. Не у каждого такая сила воли и духа. Рома невероятно сильный человек. Приятно видеть, что он улыбается! Я желаю ему найти свое дело, чем он будет дальше заниматься. Уверена, он его найдет! И конечно, его сила духа просто поражает», — сказала Радионова «СЭ».

Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.

Спортсмена выписали из больницы в четверг, 6 июля.