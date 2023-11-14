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Сегодня, 14:30

Радионова — о второй секвенции Валиевой: «Это случайность, которая больше не повторится»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в комментарии для «СЭ» высказалась о лишней секвенции в программе Камилы Валиевой на четвертом этапе «Гран-при» России в Казани, из-за которой спортсменка потеряла баллы.

«Мне трудно сказать, почему произошла эта ошибка. Мне кажется, что это абсолютная случайность. Потому что у них в группе, насколько я знаю, все четко выверено. Все прекрасно знают, что нужно сделать на четвертый уровень дорожек, вращений. Наверно, это случайность, которая большое не повторится», — сказала Радионова «СЭ».

Валиева исполнила в своем прокате две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор). Судьи засчитали ей на этом элементе только тройной лутц. Остальные два прыжка были обнулены.

17-летняя спортсменка заняла четвертое место на этапе «Гран-при России» в Казани, при этом спортсменка лидировала после короткой программы.

Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
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